Pescara, liceo Marconi evacuato per intossicazione da ammoniaca: 5 persone in ospedale

PESCARA - Questa mattina ildi Pescara è stato evacuato e chiuso dopo che docenti e studenti hanno accusatodovuti all’inalazione di una sostanza sprigionatasi in un laboratorio dell’istituto. Almenosono state ricoverate in ospedale, mentre altre sono state assistite sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco.

Sul luogo sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia, con l’attivazione del protocollo per le maxi emergenze: la ASL di Pescara ha allestito un Posto medico avanzato con tre medici, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze.

L’istituto è stato chiuso per un “concreto e immediato pericolo” per la salute, con interdizione totale dell’accesso fino a cessate esigenze, come disposto dall’ordinanza della vicesindaca di Pescara, Maria Rita Carota. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.