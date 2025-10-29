Gaza, nuovo attacco aereo israeliano nel nord della Striscia: oltre 100 morti secondo fonti locali

Gaza, 29 ottobre 2025 – Media palestinesi riferiscono di un nuovo attacco aereo israeliano sul nord della Striscia di Gaza. L’Idf (Forze di Difesa israeliane), citato dal quotidiano Haaretz, ha confermato di aver colpito una “minaccia imminente”, precisando che si è trattato di un “attacco mirato” contro un deposito di armi con l’obiettivo di “eliminare una minaccia terroristica”.
Secondo la protezione civile e fonti sanitarie locali gestite da Hamas, i raid israeliani condotti tra la notte e la mattinata avrebbero provocato oltre 100 vittime, tra cui diversi bambini.
Sul fronte diplomatico, il vicepresidente statunitense Vance ha definito gli scontri in corso “scaramucce”, aggiungendo che “la pace resisterà”.
