Gaza, nuovo attacco aereo israeliano nel nord della Striscia: oltre 100 morti secondo fonti locali

– Media palestinesi riferiscono di un nuovosul nord della. L’(Forze di Difesa israeliane), citato dal quotidiano Haaretz, ha confermato di aver colpito una, precisando che si è trattato di uncontro uncon l’obiettivo di “eliminare una minaccia terroristica”.

Secondo la protezione civile e fonti sanitarie locali gestite da Hamas, i raid israeliani condotti tra la notte e la mattinata avrebbero provocato oltre 100 vittime, tra cui diversi bambini.

Sul fronte diplomatico, il vicepresidente statunitense Vance ha definito gli scontri in corso “scaramucce”, aggiungendo che “la pace resisterà”.