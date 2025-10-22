Gaza, Meloni: “Italia pronta a incrementare il suo impegno e chiede il disarmo di Hamas”

Roma - Oggi,, la premierha tenuto le comunicazioni in Parlamento in vista del, in un appuntamento che coincide con il, insediato il 22 ottobre 2022.

L’intervento al Senato, iniziato poco dopo le 9:30 e durato circa 45 minuti, ha visto la presenza quasi completa del governo, tra cui il vicepremier Matteo Salvini e diversi ministri, con il presidente Ignazio La Russa a presiedere. Alle 16:15, Meloni interverrà anche alla Camera.

Sul Medio Oriente e Gaza

Meloni ha illustrato il “piano in 20 punti sulla crisi mediorientale”, ringraziando mediatori internazionali e sottolineando l’impegno dell’Italia in Gaza, “pronta a incrementare il suo sforzo” tra le nazioni occidentali. Ha condannato le violazioni e le esecuzioni sommarie di Hamas, ribadendo che l’organizzazione deve essere disarmata e non avere alcun ruolo nella futura governance palestinese. Solo allora, ha affermato, l’Italia potrà riconoscere lo Stato di Palestina.

Meloni ha confermato la disponibilità dell’Italia a sostenere l’Autorità nazionale palestinese nella formazione dei quadri dirigenti, nella ricostruzione delle infrastrutture essenziali a Gaza e, se richiesto, a partecipare a una forza internazionale di stabilizzazione. L’Italia si è inoltre detta pronta a co-organizzare la Conferenza sulla ricostruzione della Striscia di Gaza al Cairo.

Sull’Ucraina

Ribadito il sostegno al popolo ucraino senza invio di truppe italiane sul territorio, Meloni ha sottolineato che l’Italia continuerà a partecipare agli sforzi dei Volenterosi. Ha inoltre richiamato il rispetto del diritto internazionale riguardo ai beni russi congelati e la necessità di tutelare stabilità finanziaria e legalità.

Altri temi

L’intervento della premier ha toccato anche le sfide generali dell’Europa, seguendo la scaletta del vertice Ue e preparando la discussione di venerdì con Volodymyr Zelensky.