Gaza, Hamas annuncia la consegna di altri due corpi. Vance: "Per pace e ricostruzione ci vorrà tempo"

Gaza – Hamas ha reso noto che consegneràquesta sera, nell’ambito dell’accordo in corso per la restituzione dei resti delle persone catturate. Il gruppo ha dichiarato di essere pronto a restituire tutti i corpi secondo l’accordo.

La tregua tra Israele e Hamas resta precaria, con accuse reciproche di violazioni. In questo contesto, inviati statunitensi si sono recati in Israele per discutere i termini del cessate il fuoco e della sua implementazione, mentre un alto funzionario statunitense è arrivato sul posto per sostenere gli sforzi diplomatici.

Al contempo, dal vertice statunitense sono arrivate dichiarazioni di pressione verso Hamas, sottolineando che eventuali violazioni del cessate il fuoco potrebbero avere conseguenze severe.

La situazione umanitaria a Gaza resta critica, con flussi di aiuti insufficienti rispetto ai bisogni e la questione del recupero dei corpi che continua a creare attriti tra le parti e con gli intermediari internazionali impegnati nella mediazione.