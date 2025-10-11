Gaza, conto alla rovescia per il rilascio di 20 ostaggi: Israele libererà 2.000 detenuti palestinesi

– È iniziato il conto alla rovescia per il rilascio dei 20 ostaggi vivi trattenuti dada oltre. Gli ostaggi, sequestrati, verranno liberati in cambio del rilascio da parte di Israele di circa, tra cuiper attacchi terroristici che hanno provocato decine di morti e centinaia di feriti gravi.

Nonostante l’intesa, Israele non libererà i detenuti considerati simbolo da Hamas, primo fra tutti Marwan Barghouti, leader palestinese detenuto da tempo.

L’ammiraglio statunitense Brad Cooper ha chiarito che non sono previste truppe Usa a terra a Gaza per supervisionare l’operazione, smentendo le voci secondo cui una task force congiunta composta da 200 soldati americani avrebbe monitorato la tregua.

L’operazione rappresenta un passaggio cruciale nel lungo negoziato tra Israele e Hamas, che da anni è caratterizzato da tensioni e crisi umanitarie nella Striscia di Gaza. Il rilascio degli ostaggi sarà seguito con attenzione dalla comunità internazionale, mentre prosegue il dibattito sulla gestione dei detenuti e sulle implicazioni politiche di questo scambio.