Fenegrò, tragedia sulla provinciale: anziano in carrozzina travolto e ucciso dal portiere dell’Inter Josep Martinez

Fenegrò (Como), 28 ottobre 2025 – Drammatico incidente martedì mattina a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, dove un uomo di 81 anni,, è stato travolto e ucciso mentre si muoveva con la sua carrozzina elettrica. Lo scontro è avvenuto intorno allein via Bergamo, lungo la, e ha coinvolto un suv ibridoguidato dal portiere dell’

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori – tra cui l’elisoccorso di Como e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno – per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il calciatore spagnolo, 27 anni, era diretto al centro sportivo di Appiano Gentile per l’allenamento quando è avvenuto l’impatto. Rimasto illeso ma sotto choc, Martinez si è immediatamente fermato per chiamare i soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio dei carabinieri: tra le ipotesi, quella che l’anziano possa aver invaso improvvisamente la corsia, forse a causa di un malore.

Originario di Alzira, Martinez ha iniziato a giocare a calcio a cinque anni nelle giovanili della sua città, per poi essere notato dal Barcellona a 17 anni. Dopo l’esordio in Serie A nel 2023 con il Genoa, nel luglio 2024 è approdato all’Inter come riserva di Yann Sommer. Il suo debutto ufficiale con i nerazzurri è arrivato negli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese, gara vinta 2-0 con la porta inviolata.

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità di Fenegrò e tutto l’ambiente interista, in attesa che le indagini facciano piena luce sull’accaduto.