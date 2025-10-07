Desenzano del Garda, grave incidente sul lavoro: uomo di 61 anni precipita da un tetto

Gravequesta mattina a, in, nei pressi di una concessionaria. Unè precipitato da un’altezza di circamentre si trovava sul tetto di un edificio.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità: tra le ipotesi, anche quella di un malore improvviso. Non è chiaro quale attività stesse svolgendo l’uomo al momento della caduta.

L’infortunio è avvenuto intorno alle 10.50. Sul posto sono intervenuti automedica, auto infermieristica e ambulanza, insieme agli agenti delle Forze dell’Ordine e al personale di ATS, che ha effettuato i rilievi di rito.

L’uomo, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato soccorso in codice rosso e trasferito d’urgenza all’ospedale Poliambulanza di Brescia.

Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’episodio si inserisce in un contesto preoccupante per la sicurezza sul lavoro in Lombardia, dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi infortuni gravi e mortali, spesso legati a cadute dall’alto.