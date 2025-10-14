Caso Chiara Poggi: Andrea Sempio cambia avvocato, Lovati non è più il difensore

Dopo le recenti polemiche legate a uscite pubbliche sopra le righe,, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. La decisione, secondo fonti vicine all’indagato, sarebbe stata presa anche in accordo con la famiglia di Sempio, che comunicherà il nome del nuovo legale venerdì.

La separazione arriva dopo alcune dichiarazioni ritenute controverse, tra cui la partecipazione di Lovati alla trasmissione “Falsissimo” di Fabrizio Corona e affermazioni sulle strategie difensive che giustificherebbero persino l’insulto ai propri clienti. Questi comportamenti hanno attirato l’attenzione dei media e generato polemiche sul ruolo e sulla condotta del professionista.

Lovati, inoltre, è stato raggiunto da due provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine degli Avvocati, contro i quali si è detto pronto a difendersi. Fino a ieri, nonostante le controversie, l’avvocato appariva fiducioso nella possibilità di mantenere il rapporto con Sempio e la sua famiglia, dichiarando ai media: “Per ora sono ancora il suo avvocato… Andrea secondo me sbaglierebbe a separarsi da me”.

A quanto pare, però, le recenti dichiarazioni di Lovati – tra cui frasi come “Offendere i miei clienti è una mia strategia difensiva” e commenti sul proprio tariffario – hanno definitivamente compromesso il rapporto professionale, chiudendo probabilmente un capitolo destinato a non riaprirsi.