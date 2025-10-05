Bergamo, incidente sulla statale 671 a Casnigo: due morti e un 19enne in gravi condizioni

Bergamo - Tragico incidente questa mattina, domenica 5 ottobre, poco dopo le 7, sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo, in provincia di Bergamo. Due auto si sono scontrate frontalmente e, a seguito dell’impatto, una delle vetture ha preso fuoco.

Grazie all’intervento tempestivo di due vigili del fuoco di passaggio, che hanno utilizzato degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda auto.

Le due persone decedute, ancora senza identità confermata, si trovavano a bordo del veicolo incendiato. Sull’altra auto viaggiava un giovane di 19 anni, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti dal comando di Bergamo e trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è ricoverato in gravi condizioni.

I carabinieri di Clusone stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio c’è l’invasione di corsia da parte di una delle vetture.