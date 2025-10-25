Addio a Mauro Di Francesco, icona della commedia italiana degli anni ’80

Milano, 25 ottobre 2025 – È scomparso all’età di 74 anni, attore e cabarettista milanese noto per le commedie degli anni ’80 come Sapore di mare 2, Abbronzatissimi, I fichissimi e Attila, flagello di Dio.

Nato nel 1951, figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, Di Francesco debutta a soli 5 anni con il mago Zurlì e, a 17 anni, recita nello sceneggiato Rai La Freccia Nera. Negli anni ’70 si afferma nel cabaret con il Gruppo Repellente, insieme a nomi come Jannacci, Abatantuono, Boldi e Faletti.

Il grande successo arriva negli anni ’80, quando diventa il popolare “Maurino”, spesso al fianco di Jerry Calà e Diego Abatantuono, con cui manterrà una lunga amicizia e collaborazione artistica. Il suo ultimo film è Odissea nell’ospizio (2019).

Di Francesco aveva avuto un figlio, Daniele, dall’attrice francese Pascale Reynaud e nel 1997 aveva sposato Antonella Palma di Fratianni. Dopo un trapianto di fegato, si era ritirato temporaneamente dalle scene, denunciando gli effetti dell’alcol e impegnandosi come testimonial per la donazione di organi. Nel 2010 aveva pubblicato il libro La logica del paradosso.

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un artista capace di coniugare comicità, ironia e sensibilità, lasciando un segno indelebile nella storia della commedia italiana.