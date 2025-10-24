Addio a Luigi “Gigi” Martini, attore e creator romano, morto a 31 anni

Roma - «Me credevo fosse 'na botta de sonno, invece era un tumore al cervello». Così Luigi Martini, conosciuto come, annunciava con la sua ironia la malattia che lo avrebbe portato via troppo presto. L’attore e creator romano è morto a solia causa di un, lasciando nel dolore amici, colleghi e fan.

La notizia è stata diffusa online dai The CereBros, colleghi e amici di Gigi, che lo ricordano con affetto: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo».

Nato a giugno del 1992, Luigi Nicolas Martini aveva iniziato la sua carriera come chef, per poi dedicarsi completamente alla recitazione e alla creazione di contenuti online. Nonostante la malattia, che lo aveva colpito per la prima volta nel 2020 e poi ricomparsa nel 2024, Gigi ha continuato a coltivare le sue passioni, aggiornando i follower sui social, tra TikTok e Instagram, sul decorso della malattia.

Oltre alla recitazione e ai video, Martini aveva pubblicato anche un libro, "A me gnocchi please", una raccolta di ricette romane in rima, testimonianza del suo amore per la cucina e la sua ironia contagiosa.