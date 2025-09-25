Trump: “Deluso da Putin, la Russia si fermi”. Cresce la tensione nei cieli tra Alaska e Nord Europa

lev radin/Shutterstock

Washington, 25 settembre 2025 – “Sono molto deluso da Putin. La Russia combatte duramente, ma non ha guadagnato quasi alcun territorio. Penso che sia il momento per la Russia di fermarsi”. Lo ha dichiarato il presidente Usa, intervenendo sulla guerra in Ucraina.

Il Cremlino replica per voce dell’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, che avverte: “Se la NATO abbattesse i jet russi che violano lo spazio aereo, sarebbe guerra”. La tensione resta alta dopo l’intercettazione di bombardieri e caccia russi da parte di F-16 statunitensi vicino all’Alaska.

Intanto, sul fronte europeo, il leader tedesco Friedrich Merz – in un editoriale sul Financial Times – propone di utilizzare i beni russi congelati per finanziare la difesa di Kiev, rilanciando il dibattito tra i partner UE.

Non solo est: nuovi episodi si registrano anche nel Nord Europa. In Danimarca, diversi aeroporti – tra cui Aalborg, Esbjerg e Sonderborg – sono stati chiusi per ore a causa di droni sconosciuti, avvistati anche sopra la base aerea di Skrydstrup, prima di sparire come già avvenuto nei giorni scorsi. Casi analoghi erano stati segnalati in Polonia e Romania.