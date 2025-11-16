Milano, scontro violento in viale Fulvio Testi: 21enne in pericolo di vita

Milano, 16 novembre 2025 – È ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Niguarda un giovane di 21 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 6.30 in viale Fulvio Testi, la strada a scorrimento veloce che collega Milano a Monza. Il ragazzo è arrivato in ospedale in arresto cardiaco ed è attualmente in sala operatoria.

Lo scontro ha visto coinvolte due auto, una Opel Corsa e una Mercedes classe G Brabus. Alla guida della Corsa un 32enne originario di Napoli, risultato positivo al test per sostanze stupefacenti. Alla guida della Mercedes un 20enne senza patente, che inizialmente aveva cercato di giustificare la sua presenza sul luogo come soccorritore scendendo da un tram. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al ritrovamento di una sua scarpa all’interno dell’abitacolo, gli agenti della Polizia locale hanno accertato che il giovane era effettivamente alla guida del Suv.

La dinamica, ancora in fase di accertamento, sembra indicare che la Mercedes fosse diretta in centro quando, all’intersezione con viale Esperia, si è scontrata con l’Opel Corsa proveniente da sinistra. Oltre al 21enne in condizioni gravissime, nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone: una donna di 30 anni, rimasta incastrata nell’abitacolo, ora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico, e un 23enne portato al San Raffaele in codice giallo.

La Polizia locale sta proseguendo le indagini per ricostruire con precisione le responsabilità e la dinamica dell’incidente.