Roma, neonata muore poco dopo il parto in una casa maternità: due ostetriche denunciate

Roma, 14 settembre 2025 – Una neonata è morta ieri pomeriggio poco dopo il parto alla “Casa Materna Il Nido” di via Marmorata, nel quartiere Testaccio. L’allarme è stato lanciato dal padre della bambina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia.

La struttura è stata posta sotto sequestro e le due ostetriche presenti, tra cui la titolare, sono state denunciate. Le autorità hanno acquisito la cartella clinica della bambina per avviare le indagini.

Sul sito della Casa Materna si legge che la struttura, attiva dal 1989, non è un ospedale e opera come centro di accompagnamento al parto fisiologico, senza interventi medici o farmaci. In caso di complicazioni, è previsto il trasferimento in ospedale.