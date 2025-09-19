Putin: oltre 700.000 soldati in Ucraina, Trump: ‘Mi ha deluso, ma niente terza guerra mondiale

"Putin mi ha davvero deluso, ma voglio evitare il rischio di una terza guerra mondiale”, ha dichiarato ieri Donald Trump dopo l’incontro con il leader laburista britannico Keir Starmer.Il presidente russo Vladimir Putin ha quantificato per la prima volta il numero di militari dispiegati in Ucraina, annunciando che sono oltre 700.000. Ieri un raid nel Donetsk ha causato la morte di cinque civili.Oggi a Bruxelles è previsto un vertice europeo sulle nuove sanzioni contro Mosca, mentre la comunità internazionale monitora l’evolversi della situazione sul terreno e le implicazioni diplomatiche del conflitto.