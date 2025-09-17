Monza, ragazzo aggredito per una collanina in Corso Milano: arrestato l’autore

Monza – Venerdì scorso, intorno alle 23, un giovane è stato aggredito in, nei pressi della stazione ferroviaria, da un uomo che gli ha strappato una

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza, la vittima stava aspettando l’autobus quando è stata avvicinata dall’aggressore, un cittadino pakistano. L’uomo l’ha colpita al volto con un pugno, poi con una manata sullo zigomo, l’ha strattonata, rompendo la maglietta, e infine l’ha colpita al torace prima di afferrarla per il collo e strappare la collanina.

Una Volante della Questura, transitando in Corso Milano, ha notato la lite e ha intercettato l’aggressore mentre tentava di fuggire verso il centro. Il ragazzo, rimasto a torso nudo, è stato ascoltato dagli agenti, che hanno bloccato il 27enne. Al momento dell’arresto, l’uomo ha lasciato cadere la collanina, restituita immediatamente alla vittima.

Il 27enne, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per la convalida. La vittima è stata medicata in ospedale per le contusioni riportate.