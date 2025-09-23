Milano, guerriglia urbana alla Stazione Centrale: scontri tra manifestanti ProPal e polizia

Milano – Momenti di estrema tensione oggi davanti alla Stazione Centrale di Milano, dove centinaia di manifestanti ProPal hanno cercato di entrare nello scalo ferroviario, dando luogo a veri e propri scontri con la polizia in assetto anti-sommossa. La Galleria delle Carrozze si è trasformata in un campo di battaglia, con lanci di oggetti contro gli agenti, idranti diretti verso le porte della stazione, fumogeni, petardi, pietre, bottiglie e persino ombrelli come armi improvvisate.

Le zone più colpite dai disordini sono state Piazza Duca D’Aosta, via Vitruvio e via Vittor Pisani, aree molto frequentate da pendolari e passanti. La polizia ha risposto con manganellate, cariche e lacrimogeni per disperdere i facinorosi, spingendo i manifestanti lungo via Vittor Pisani, mentre altri restavano sui due lati di via Vitruvio e via Galvani.

I manifestanti hanno allestito barricate utilizzando fioriere e tavolini, opponendo resistenza e gridando slogan contro le forze dell’ordine. Anche i furgoni del Reparto mobile sono stati oggetto di lanci di sampietrini, arredi urbani e biciclette elettriche, in un clima di forte conflitto che persisteva intorno alle 16.

La situazione resta monitorata dalle autorità, con la zona ancora sorvegliata per evitare ulteriori escalation e garantire la sicurezza dei cittadini.