Marche, Francesco Acquaroli riconfermato governatore: affluenza in calo, un elettore su due alle urne

Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche scelgono la continuità politica. Il presidente uscente, esponente die fedelissimo della premier, ha conquistato un secondo mandato alla guida della Regione. La vittoria è emersa chiaramente già nelle prime ore dello spoglio, spingendo il principale sfidante,(europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro), a riconoscere la sconfitta quando le operazioni di conteggio erano ancora in corso.

«I marchigiani hanno scelto la continuità» ha commentato Ricci, che aveva riunito attorno a sé il campo largo del centrosinistra, comprendente anche il Movimento 5 Stelle. Immediate le congratulazioni della premier Meloni: «Il suo lavoro è stato premiato».

Il voto, che si è tenuto tra ieri e oggi fino alle 15, ha registrato un calo significativo di partecipazione. L’affluenza definitiva si è fermata al 50,01%, quasi dieci punti in meno rispetto alle elezioni regionali del 2020, quando a votare era stato il 59,7% degli aventi diritto.

Le province più partecipative sono state Pesaro Urbino (52,4%) e Fermo (51,2%), mentre ad Ascoli Piceno e Macerata l’affluenza non ha raggiunto il 50%.

Con questa riconferma, Acquaroli consolida la leadership del centrodestra nelle Marche e rafforza ulteriormente l’asse politico con Palazzo Chigi.