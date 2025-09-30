Libia, Almasri rimosso da incarichi di polizia: al suo posto il generale Ajaj

Tripoli, 30 settembre 2025 –sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi di polizia giudiziaria e sostituito dal generale. La decisione, riportata dal sito libico al Masdar, sarebbe stata presa dal capo della polizia giudiziaria,, nominato poche settimane fa e già impegnato in un riassetto interno alla struttura.

Secondo quanto trapela, il nuovo vertice della polizia giudiziaria punta a riorganizzare le operazioni di sicurezza giudiziaria, affidando al generale Ajaj la gestione delle attività.

La figura di Almasri era già finita al centro delle polemiche: la scorsa estate lo stesso al Masdar aveva diffuso un video, girato anni fa, in cui il funzionario – ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità – aggrediva un uomo.

La rimozione rappresenta quindi un passaggio rilevante nella ridefinizione degli equilibri di potere all’interno delle forze di sicurezza libiche.