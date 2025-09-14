Drone russo in Romania: la Nato rafforza il fronte est, Trump chiede più sanzioni e dazi

Il fronte orientale resta sotto stretta vigilanza della Nato. Ieri sera un nuovo episodio ha coinvolto lo spazio aereo della Romania, dove un drone russo senza pilota è stato intercettato dai caccia alleati fino a scomparire dai radar. L’allerta segue gli sconfinamenti avvenuti nei giorni scorsi in Polonia.
Nella notte, un attacco russo ha colpito il villaggio di Inhulets, nella regione di Kherson, causando la morte di una donna e il ferimento di altre cinque persone.
Il presidente americano Donald Trump ha intensificato le pressioni sugli alleati, chiedendo “più dazi alla Cina, più sanzioni alla Russia e lo stop agli acquisti di petrolio russo”.
Mercoledì prossimo, durante la riunione del Consiglio Atlantico, sarà valutata la capacità dei singoli Paesi di fornire ulteriori uomini e mezzi. L’Italia non esclude l’invio di altri due caccia, anche se la Lega invita a non compromettere la sicurezza del fronte sud.
