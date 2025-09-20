Cyberattacco colpisce Collins Aerospace: disagi in aeroporti europei

Un cyberattacco sta creando disagi in diversi aeroporti europei. Secondo le prime informazioni, l’attacco ha preso di mira Collins Aerospace, fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, causando interruzioni operative in importanti scali come Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli, mentre negli aeroporti italiani non sono stati segnalati problemi.

L’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati di Collins Aerospace, costringendo gli aeroporti colpiti a ricorrere alle procedure manuali di check-in e imbarco. L’aeroporto di Bruxelles ha spiegato che la situazione ha un impatto significativo sul programma dei voli, con conseguenti ritardi e cancellazioni.

Collins Aerospace ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema il più rapidamente possibile e limitare i disagi ai passeggeri.