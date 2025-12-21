Palermo, donna di 33 anni gravemente ferita in una sparatoria in centro

Palermo – Una donna di 33 anni è rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco in pieno centro a Palermo. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 in, a pochi passi da una delle principali vie della movida cittadina. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso – La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, la 33enne non sarebbe stata il bersaglio principale degli spari, ma una vittima collaterale. I colpi sarebbero stati esplosi da un veicolo, forse con un fucile, che dopo l’attacco si sarebbe allontanato a forte velocità, investendo anche due pedoni prima di far perdere le proprie tracce in direzione della zona nord della città.

Sul posto sono intervenute volanti della polizia e carabinieri, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.