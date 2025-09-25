Cremella, incendio doloso devasta un casolare: feriti e sfollati

– Una molotov, forse pensata solo come avvertimento, ha scatenato l’inferno nella notte tra domenica e lunedì a Cremella. Un rogo ha devastato un casolare nel centro storico, lasciando dietro di sé un bilancio pesante: una bambina di 3 anni e i genitori intossicati ricoverati al Niguarda, una coppia di inquilini ferita nel tentativo di fuggire dalla finestra, un caposquadra dei vigili del fuoco colpito da un calcinaccio crollato, sette appartamenti distrutti e inagibili, e 14 persone rimaste senza casa.

Secondo gli investigatori, l’incendio sarebbe partito dal lancio di una bomba incendiaria, con l’intento originario di spaventare due dei residenti. Le fiamme, però, si sono propagate rapidamente a tutto il complesso. Fortunatamente, la pioggia e l’assenza di vento hanno limitato i danni, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Le indagini sono ancora in corso, ma il caso sembra vicino a una svolta. I danni materiali sono ingenti e la ristrutturazione dello stabile richiederà mesi. Trattandosi di un incendio doloso, inoltre, non sono previsti risarcimenti assicurativi, lasciando le vittime di fronte a un doppio danno: materiale e morale.