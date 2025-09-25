Como, 17 intossicati in un laboratorio tessile a Rebbio

Rebbio (Como) –questa mattina in un laboratorio tessile di via Antonio Lenticchia, a Rebbio, periferia di Como, a causa delle esalazioni generate dall’uso di un solvente.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, il 118 con cinque ambulanze, la polizia di Stato, tecnici ARPA, ATS Insubria e il nucleo specializzato NNCR da Milano. Il laboratorio è stato evacuato e l’area messa in sicurezza.

Tra gli intossicati, due persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo, una in codice verde, mentre gli altri hanno accusato sintomi più lievi, tra cui irritazione e difficoltà respiratorie. L’allarme è scattato quando le esalazioni del solvente si sono diffuse anche negli spazi adiacenti al laboratorio, causando malesseri tra i lavoratori.