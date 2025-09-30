Collaborazione tra AETB Confcommercio Bari BAT e WeShort: i cortometraggi entrano nel cuore dell’extralberghiero pugliese

L’innovativa piattaforma di intrattenimento stringe una partnership con l’Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari BAT, portando il cinema breve nelle strutture ricettive del territorio.





AETB Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari BAT, guidata dalla presidente Giovanna Castrovilli, annuncia una collaborazione con WeShort, la start-up pugliese che sta rivoluzionando il mondo dei cortometraggi.

Grazie a questo accordo, le strutture extralberghiere associate potranno offrire ai propri ospiti un’esperienza esclusiva di intrattenimento: una selezione di cortometraggi, documentari e opere d’autore provenienti dalla piattaforma WeShort, con particolare attenzione ai giovani registi e ai talenti emergenti.

«Il nostro obiettivo è valorizzare l’accoglienza extralberghiera con contenuti di qualità, capaci di arricchire l’esperienza dei viaggiatori e di raccontare nuove prospettive culturali», afferma Giovanna Castrovilli, presidente AETB Confcommercio Bari BAT.

Alla guida di WeShort ci sono due giovani professionisti pugliesi: Alex Loprieno, Founder & CEO, e Michele Didonna, CFO, che hanno unito passione per il cinema e competenze manageriali per trasformare i cortometraggi in uno strumento di intrattenimento globale.

«Con questa collaborazione – spiegano i due – portiamo i cortometraggi nel mondo dell’ospitalità, offrendo agli ospiti esperienze uniche, vicine ai linguaggi contemporanei e inclusive di talenti emergenti».

Con questo passo, WeShort e AETB Confcommercio Bari BAT rafforzano il legame tra cultura, turismo e innovazione, aprendo nuove opportunità per il territorio e per l’intero settore dell’accoglienza.