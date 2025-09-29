Chiuse le indagini su Alessandro Basciano per stalking ai danni di Sophie Codegoni

Milano, 29 settembre 2025 – Il pm Antonio Pansa ha chiuso le indagini su Alessandro Basciano, dj di 35 anni, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Ora si attende l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, che porterebbe Basciano direttamente in Tribunale per affrontare il processo. Il dj, difeso dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva o chiedere di essere interrogato.

Il braccialetto elettronico

Nel frattempo, Basciano indossa il braccialetto elettronico dopo essere stato sottoposto al divieto di avvicinamento a Codegoni. L’apparecchio, previsto dal giudice, è stato applicato con ritardo a causa della scarsa disponibilità dei dispositivi. L’installazione iniziale è avvenuta il 14 agosto, ma durante le vacanze Basciano lo avrebbe rimosso in ospedale a seguito di un infortunio.

Il dj è stato successivamente richiamato a Milano per reinstallarlo, ma tramite il legale ha comunicato di avere la residenza all’estero. Dopo settimane di complicazioni, il dispositivo è stato definitivamente applicato il 16 settembre, consentendo il monitoraggio richiesto dalle misure cautelari.