Brivio sotto shock: due giovani donne travolte e uccise mentre camminavano verso la festa del paese

Brivio – Un drammatico incidente stradale ha scosso Brivio nella notte tra sabato e domenica: due ragazze di 21 anni sono state travolte da un’auto in via per Airuno mentre si recavano a piedi alla festa del paese. Le giovani stavano camminando lungo il bordo della carreggiata, in un tratto privo di marciapiede, quando una berlina le ha colpite alle spalle dopo aver urtato un’auto in sosta.

L’impatto è stato devastante: una delle vittime è morta sul colpo, l’altra è deceduta pochi istanti dopo nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. Una terza amica, 20 anni, fortunatamente è rimasta illesa.

Alla guida del veicolo un uomo di 34 anni, residente in zona, fermato dai passanti e consegnato ai carabinieri. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente, verificando velocità, condizioni psicofisiche del conducente e altri elementi rilevanti. L’auto è stata sequestrata.

La tragedia ha spinto le autorità comunali ad annullare gli eventi della festa in segno di lutto. Già nella notte, molti cittadini hanno lasciato fiori e messaggi sul luogo dell’incidente per ricordare le vittime e stringersi alle famiglie colpite dal dolore.