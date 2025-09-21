Andria, morto il rider 18enne Nicola Casucci in un incidente stradale

Andria, 21 settembre 2025 – È morto a 18 anni, il giovane rider coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì ad Andria. Nicola, regolarmente assunto da meno di un mese dalla ditta, che opera tra Andria e Trani per le consegne a domicilio e piatti da asporto, era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un’utilitaria guidata da una biologa 28enne.

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non sarà effettuata l’autopsia: la salma è stata già riconsegnata ai familiari.

Il mondo scolastico ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del giovane. Il Polo tecnico Liceale Ettore Carafa, istituto frequentato da Nicola, ha diffuso una nota in cui la dirigente scolastica Palma Pellegrini e tutta la comunità scolastica si dichiarano vicini alla famiglia:

“La scomparsa di Nicola ci ha profondamente colpiti e lasciati attoniti. Siamo vicini alla famiglia con il pensiero e con il cuore. Il ricordo di Nicola rimarrà sempre vivo nella nostra comunità e nei suoi compagni”.

Il lutto per la perdita di Nicola ha scosso profondamente la città, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.