Grave incidente sulla Val Tidone: madre e figlia ferite estratte dai vigili del fuoco

Nella serata di mercoledì, intorno alle 18.30, un violento incidente stradale sulla Val Tidone, tra Carpiano e Landriano, ha provocato gravi ferite a una donna di 35 anni e alla figlia di 8. La madre è stata ricoverata al San Matteo di Pavia, mentre la bambina, che ha riportato un trauma cranico, è stata trasferita in elisoccorso al Niguarda di Milano, dove i medici si sono riservati la prognosi e la piccola si trova in rianimazione.Lo scontro ha coinvolto un furgone e due auto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone, un 36enne straniero in servizio per un corriere di San Giuliano Milanese, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungevano le due vetture. Sulla Fiat Panda viaggiavano madre e figlia, mentre sulla seconda auto, una Cinquecento, c’erano tre persone: un uomo di 56 anni e due donne di 53 e 82 anni. L’impatto ha schiacciato le lamiere della Panda, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pavia e Sant’Angelo Lodigiano per liberare le due ferite dall’abitacolo.All’operazione hanno partecipato diverse ambulanze, tra cui Croce Bianca di San Giuliano Milanese, Croce Viola di Rozzano e Croce Amica di Basiglio. Sul posto erano presenti anche le polizie locali e i carabinieri della compagnia di San Donato. Tutti gli adulti coinvolti, compreso il conducente del furgone, sono stati trasportati in ospedale, mentre la bambina è stata intubata sul posto prima di essere trasferita in elisoccorso. Le altre persone ferite, tra cui l’anziana di 82 anni, non sono in pericolo di vita.