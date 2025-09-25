Alaska, caccia USA intercettano aerei russi: “Nessuna violazione dello spazio aereo”

Washington, 25 settembre 2025 – Quattro aerei da guerra russi – due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 – sono stati intercettati ieri nello spazio aereo internazionale vicino all’Alaska. Lo ha reso noto il Norad (North American Aerospace Defense Command), che ha fatto decollare quattro caccia F-16 e altrettanti aerei cisterna KC-135 per l’identificazione e l’intercettazione.
Il Comando ha chiarito che i velivoli russi si trovavano all’interno della zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska, senza però entrare nello spazio aereo sovrano di Stati Uniti o Canada.
“L’attività russa nell’Adiz dell’Alaska avviene regolarmente e non è considerata una minaccia”, ha precisato il Norad, sottolineando che simvoli episodi vengono interpretati come test della capacità di reazione degli Stati Uniti e degli alleati NATO.
0 Commenti