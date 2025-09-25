Alaska, caccia USA intercettano aerei russi: “Nessuna violazione dello spazio aereo”

Washington, 25 settembre 2025 – Quattro aerei da guerra russi – due bombardieri strategicie due caccia– sono stati intercettati ieri nello spazio aereo internazionale vicino all’Alaska. Lo ha reso noto il, che ha fatto decollare quattro cacciae altrettanti aerei cisternaper l’identificazione e l’intercettazione.

Il Comando ha chiarito che i velivoli russi si trovavano all’interno della zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska, senza però entrare nello spazio aereo sovrano di Stati Uniti o Canada.

“L’attività russa nell’Adiz dell’Alaska avviene regolarmente e non è considerata una minaccia”, ha precisato il Norad, sottolineando che simvoli episodi vengono interpretati come test della capacità di reazione degli Stati Uniti e degli alleati NATO.