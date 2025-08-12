Vertice in Alaska tra USA e Russia, Zelensky: “Impossibile parlare dell’Ucraina senza l’Ucraina”

A pochi giorni dal summit tra i presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump in Alaska, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito con fermezza che “è impossibile parlare dell’Ucraina senza l’Ucraina” e che nessuno accetterà un formato che escluda Kiev dalle trattative.

Una portavoce della Commissione Europea ha definito “prematuro” ogni discorso su un possibile “cattivo accordo” per l’Ucraina nell’ambito del vertice, considerandolo per ora solo “speculazione”. L’Europa, ha sottolineato, si sta preparando al summit lavorando affinché la posizione ucraina sia rappresentata.

Nel frattempo, Donald Trump ha annunciato che in Alaska incontrerà solo Putin e ha lasciato intendere che si potrebbe discutere di uno scambio di territori. “Poi sentirò Zelensky e gli europei”, ha aggiunto il presidente Usa.

Zelensky, da parte sua, avverte che “fare concessioni a Mosca non fermerà la guerra”, mentre l’Unione Europea ribadisce che per Kiev “servono garanzie di sicurezza vere” e non accetterà diktat. Mercoledì è previsto un contatto telefonico tra i leader europei e Trump per discutere la delicata situazione.