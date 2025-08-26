Trump annuncia il licenziamento della governatrice Fed Lisa Cook. Lei replica: “Non ha l’autorità, lo denuncio”

WASHINGTON – Nuovo scontro istituzionale negli Stati Uniti. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth Social di aver disposto il, governatrice della Federal Reserve, accusandola di aver “falsificato documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo immobiliare”.

La decisione è arrivata poche ore dopo che il Dipartimento di Giustizia aveva confermato l’apertura di un’indagine su Cook, in seguito a una segnalazione penale del direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, che ha parlato di presunta frode ipotecaria.

La diretta interessata però respinge le accuse e contesta la mossa del presidente: “Trump non ha l’autorità per cacciarmi e non mi dimetterò. Continuerò a svolgere il mio dovere come faccio dal 2022”, ha dichiarato Cook tramite il suo legale, Abbe Lowell, lo stesso che ha difeso in passato Jared Kushner e Hunter Biden.

Lowell ha definito le richieste di Trump “prive di procedura, fondamento e autorità legale” e ha annunciato che Cook ha già presentato una causa contro la Casa Bianca. “Il tentativo di licenziamento è privo di qualsiasi base giuridica o fattuale”, ha dichiarato l’avvocato.

La vicenda apre un fronte delicato sul rapporto tra Fed e Casa Bianca, alimentando dubbi sull’indipendenza della banca centrale americana e preoccupazioni nei mercati.