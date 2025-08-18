Tragedia a Polignano, muore dopo un tuffo il 23enne Francesco Aronica

POLIGNANO A MARE - Un tuffo si è trasformato in tragedia nelle acque antistanti la suggestiva lama Monachile, a Polignano a Mare. A perdere la vita è stato, 23 anni, originario della Sicilia, in vacanza in Puglia con un gruppo di amici.

Nel pomeriggio di ieri il giovane si sarebbe lanciato dalla scogliera da un’altezza di diversi metri. Dopo l’impatto con l’acqua ha perso conoscenza, probabilmente a causa di un grave trauma cranico.

I soccorsi del 118 sono stati immediati: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli, dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo si è però rivelato vano e il 23enne è deceduto poco dopo il ricovero.