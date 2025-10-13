Regionali Toscana 2025: Giani confermato presidente con il 54%, Tomasi al 40,8%

Firenze - Eugenio Giani incassa ilcome presidente della Regione Toscana, sostenuto dal centrosinistra al 54% dei voti. Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, si ferma al 40,8%, mentre Francesco Bundu di Toscana Rossa ottiene il 5,2%. L’affluenza segna il, con il 47,73%, in calo di 14,47 punti rispetto al 2020.

Giani ha commentato la chiamata della premier Giorgia Meloni: “Una telefonata autentica, di rispetto istituzionale”. Ricorda il loro incontro del marzo 2024 per il patto di sviluppo e coesione, sottolineando la collaborazione istituzionale.

Tomasi, pur riconoscendo la sconfitta, si dice soddisfatto: “Abbiamo dato il massimo, sapevamo che era una sfida difficilissima e ci abbiamo messo il cuore”. Intende lasciare la carica di sindaco di Pistoia per entrare in Consiglio regionale, guidando il centrodestra all’opposizione.

Entrambi i candidati hanno ribadito la disponibilità al dialogo su temi di interesse per i cittadini toscani, mentre la campagna elettorale corta e il voto separato sono stati indicati da Tomasi come fattori che non aiutano la democrazia.

In città, intanto, Raffaele Rocco è stato eletto nuovo sindaco di Aosta.