Tragedia in Sardegna: bimbo di 4 anni muore dopo colpo di calore in auto

ROMA – Non ce l’ha fatta il bambino di 4 anni, figlio di turisti in vacanza a Olmedo (Sassari), colpito da un grave colpo di calore dopo essere rimasto chiuso nell’auto dei genitori sotto il sole. È morto questa mattina all’ospedale Gemelli di Roma, dove era stato trasferito in condizioni critiche.

La tragedia è avvenuta mercoledì scorso: approfittando di un momento di riposo dei genitori, il piccolo era uscito di casa e, dopo alcuni minuti, mamma e papà lo avevano trovato privo di sensi nella vettura parcheggiata all’esterno, sotto temperature roventi.

Portato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e ricoverato in rianimazione, le sue condizioni non erano migliorate, spingendo i medici a trasferirlo venerdì sera al Gemelli di Roma per cure specialistiche. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il bambino è deceduto.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, ora di competenza della Procura di Roma.