Tragedia in mare ad Ancona: 62enne muore colpito dall’albero della vela e risucchiato dall’elica

ANCONA – Un uomo di 62 anni ha perso la vita in mare, davanti al porto di Ancona, in un tragico incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito dall’albero della vela, finendo in acqua e venendo risucchiato dall’elica del motore. Le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali: inutili i tentativi di soccorso del figlio, presente a bordo.Allertata immediatamente, la Capitaneria di porto ha raggiunto il natante e scortato l’imbarcazione fino allo scalo dorico. Per il 62enne, però, non c’è stato nulla da fare.Si tratta della seconda morte in mare in poche ore nella provincia di Ancona. Nel pomeriggio, infatti, una 23enne di Monza era deceduta a Sirolo, annegando mentre faceva il bagno nei pressi della spiaggia dei Lavi.