Roma, presa a Tor Tre Teste: arrestato il 26enne responsabile della violenza su una donna

– È stato arrestato dai Carabinieri l’uomo ritenuto responsabile della violenza sessuale e della rapina ai danni di una donna di 60 anni, aggredita all’alba di domenica 24 agosto nel parco di, alla periferia est della Capitale.

L’aggressione

La vittima stava portando a spasso il cane intorno alle 6 del mattino quando è stata sorpresa da uno sconosciuto. L’uomo l’ha rapinata del cellulare e poi violentata: «Un incubo durato dieci minuti», ha raccontato la donna sotto choc ai soccorritori. Subito dopo, è riuscita a tornare a casa e a dare l’allarme.

Le indagini

Grazie alla descrizione fornita dalla donna e alle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno individuato il sospettato: un 26enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale. Nelle riprese, l’uomo indossava maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino, dettagli che hanno consentito ai militari di riconoscerlo poco dopo.

Il giovane è stato fermato all’esterno della stazione Termini, ancora con le stesse scarpe e lo stesso berretto. Durante l’interrogatorio ha ammesso i fatti, dichiarando di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti acquistate poco prima nel quartiere Quarticciolo.

L’arresto

Il 26enne è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e rapina. Al momento si trova in stato di fermo: la sua posizione sarà valutata dal Tribunale di Roma nelle prossime ore.