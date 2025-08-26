Roma, presa a Tor Tre Teste: arrestato il 26enne responsabile della violenza su una donna

ROMA – È stato arrestato dai Carabinieri l’uomo ritenuto responsabile della violenza sessuale e della rapina ai danni di una donna di 60 anni, aggredita all’alba di domenica 24 agosto nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est della Capitale.
L’aggressione
La vittima stava portando a spasso il cane intorno alle 6 del mattino quando è stata sorpresa da uno sconosciuto. L’uomo l’ha rapinata del cellulare e poi violentata: «Un incubo durato dieci minuti», ha raccontato la donna sotto choc ai soccorritori. Subito dopo, è riuscita a tornare a casa e a dare l’allarme.
Le indagini
Grazie alla descrizione fornita dalla donna e alle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno individuato il sospettato: un 26enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale. Nelle riprese, l’uomo indossava maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino, dettagli che hanno consentito ai militari di riconoscerlo poco dopo.
Il giovane è stato fermato all’esterno della stazione Termini, ancora con le stesse scarpe e lo stesso berretto. Durante l’interrogatorio ha ammesso i fatti, dichiarando di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti acquistate poco prima nel quartiere Quarticciolo.
L’arresto
Il 26enne è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e rapina. Al momento si trova in stato di fermo: la sua posizione sarà valutata dal Tribunale di Roma nelle prossime ore.
