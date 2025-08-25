MSC World Europa: risolta l’avaria al largo di Ponza

La nave da crociera, ferma da questa mattina al largo di Ponza a causa di un’avaria ai motori, èverso il porto di Napoli.

I tecnici intervenuti a bordo sono riusciti a ripristinare la propulsione. La nave è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che mantengono contatti costanti con il comandante, mentre in zona stanno arrivando anche due rimorchiatori da Napoli e Gioia Tauro.

L’avaria era avvenuta intorno alle 07:25, a circa 8 miglia nautiche da Ponza, durante la navigazione da Genova a Napoli, con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio). Secondo la Guardia Costiera, la situazione a bordo è sempre stata tranquilla, con condizioni meteomarine favorevoli e servizi essenziali garantiti dai generatori di bordo.