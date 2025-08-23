Montecorvino Rovella, 47enne trovata morta in casa: fermato il compagno. Si indaga per femminicidio

SALERNO – Tragedia questa mattina in località Votraci, dove una donna di 47 anni, Tina Sgarbini, è stata trovata senza vita sul pavimento della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata strangolata.

I carabinieri, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dai familiari, hanno avviato subito le indagini e dopo ore di ricerche hanno rintracciato il compagno della vittima, Christian Persico, 36 anni, di cui si erano perse le tracce. La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti.

A destare sospetti nei confronti di Persico, un biglietto lasciato a casa dei genitori, in cui avrebbe scritto: “Ho fatto una cavolata”. Una circostanza non ancora confermata ufficialmente, ma che avrebbe spinto i familiari ad avvertire i carabinieri.

La relazione tra i due era iniziata nel 2016, ma non è chiaro se la coppia fosse ancora legata. La vittima, conosciuta in paese come “Tina”, era madre di tre figli avuti da una precedente relazione, il maggiore di 24 anni.

La notizia ha sconvolto la comunità di Montecorvino Rovella. “Se fosse femminicidio condanniamo con forza questo gesto brutale – ha dichiarato il sindaco Martino D’Onofrio, accorso sul luogo della tragedia –. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. Non ci erano mai arrivate segnalazioni di conflitti nella coppia, la comunità è frastornata”.

Le indagini proseguono per chiarire i contorni della vicenda e accertare le responsabilità.