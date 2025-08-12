Milano, vittima di incidente pirata: era originaria di Ruvo di Puglia

RUVO DI PUGLIA - Cecilia De Astis, 71 anni, originaria di Ruvo di Puglia, è la donna travolta e uccisa ieri da un’auto pirata a Milano. Vedova da circa 15 anni ed ex operaia tessile della Caderna, viveva nel capoluogo lombardo da oltre 40 anni, tornando spesso in Puglia per le vacanze.

Quest’estate i parenti l’avevano invitata a trascorrere agosto con loro, ma aveva declinato. L’incidente è avvenuto in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.

Questa mattina la Polizia locale di Milano ha fermato quattro giovanissimi a bordo della vettura rubata coinvolta nell’investimento: tre maschi e una femmina, tutti minori di 14 anni. Sono in corso identificazioni e perquisizioni.