La Spezia, ennesimo femminicidio: donna di 54 anni uccisa dall’ex marito

LA SPEZIA - Tragedia questa mattina alla Spezia, dove una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex coniuge, un uomo di 57 anni. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 11 nella villa in cui la donna lavorava come collaboratrice domestica, in via Genova 564.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha inferto tre coltellate al fianco della vittima, tutte mortali, e poi è fuggito. Un testimone presente sul luogo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei paramedici, per la donna non c’è stato nulla da fare.L’uomo si è costituito circa un’ora dopo ai carabinieri di Ceparana, liberandosi del coltello utilizzato durante l’aggressione. Al momento si trova in attesa del magistrato di turno.Secondo quanto emerso, il 57enne aveva precedenti restrizioni: gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna, e dal giugno scorso indossava un braccialetto elettronico a seguito delle reiterate denunce della vittima. Tuttavia, da circa dieci giorni il dispositivo aveva manifestato malfunzionamenti, già segnalati ai responsabili della manutenzione.Il caso riporta ancora una volta l’attenzione sulla violenza di genere e sulle difficoltà nel garantire la sicurezza delle vittime di stalking e abusi domestici, nonostante le misure previste dal “Codice rosso”.