Milano, identificati i minori coinvolti nell’investimento mortale di via Saponaro

MILANO - Sono stati rintracciati dalla Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che, secondo le prime ricostruzioni, erano a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, mentre camminava in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.Dopo l’incidente, i quattro erano fuggiti. Si tratta di tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni. In corso le procedure di identificazione e le perquisizioni. Secondo quanto trapela, vivrebbero in un campo rom.