Milan: Franco Baresi operato ai polmoni, “Ora tempo per rimettermi in forma”

MILANO – Franco Baresi è stato operato per l’asportazione di un nodulo ai polmoni. Lo ha comunicato il Milan, spiegando che la nodulazione è stata individuata durante controlli di routine. L’intervento, eseguito con tecnica mini-invasiva, è riuscito senza complicazioni.

"Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in forma", ha fatto sapere il vicepresidente onorario del club rossonero, citato in una nota ufficiale della società.

Il decorso post-operatorio è stato regolare. Baresi è stato poi valutato da uno specialista oncologo, che ha indicato una terapia di consolidamento con immunoterapia.