Maltempo in Italia: danni gravi al Nord, devastato un parco fotovoltaico nel Pavese

PAVIA - La forte ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia ha già provocato danni ingenti in diverse regioni. Nel Pavese, una tromba d’aria ha completamente devastato il parco fotovoltaico di Verretto. L’impianto, composto da 12.496 pannelli installati su una superficie di 12 ettari appartenenti all’area della ex Cava Coppa, produceva ogni anno circa 4 milioni di kWh di energia. Le immagini diffuse dal Tgr Lombardia testimoniano con evidenza la violenza dell’evento.Il quadro complessivo resta critico in molte aree del Nord e del Centro. Allagamenti, alberi pericolanti e abbattuti dalle forti raffiche di vento si registrano in più province. Nelle ultime ore particolarmente colpite risultano la zona dello Spezzino e la costa toscana tra Viareggio e Massa, così come il Parmense.La situazione è difficile anche nelle aree interne tra Lombardia e Veneto, dove la pioggia cade ininterrottamente da due giorni. A Baveno, nel Verbano, due frane hanno reso necessaria l’evacuazione di 25 persone dalle proprie abitazioni. In provincia di Brescia, un downburst accompagnato da raffiche di vento violentissime ha sradicato e abbattuto alberi secolari.A Riva del Garda, infine, un fulmine ha colpito una palazzina danneggiando la condotta del gas e costringendo all’evacuazione nove famiglie.