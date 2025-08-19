Firmato il contratto per il Ponte sullo Stretto: penali e cauzioni a tutela dell’interesse pubblico

ROMA – È stato firmato il contratto tra la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, con l’introduzione di un atto aggiuntivo che prevede penali sia per la parte pubblica sia per quella privata.

Secondo quanto previsto dall’atto aggiuntivo, in caso di blocco dei lavori imputabile a Stretto di Messina o di recesso da parte della società, la penale applicabile sarà pari al 5% dei lavori non eseguiti, fino a un massimo di quattro quinti del valore del contratto. Allo stesso tempo, Eurolink rischia multe superiori al milione di euro per ogni giorno di ritardo nella realizzazione dei lavori.

L’atto prevede inoltre una cauzione di oltre 650 milioni di euro a garanzia degli impegni del contraente generale, escudibile in caso di inadempimento. La società sottolinea che queste misure sono state inserite per tutelare l’interesse pubblico e assicurare il rispetto dei termini contrattuali.

L’efficacia dell’atto aggiuntivo sarà subordinata alla registrazione presso la Corte dei Conti e alla pubblicazione della delibera del Cipess in Gazzetta Ufficiale.