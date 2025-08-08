Diamante, panino con salsiccia e cime di rapa: un morto e nove ricoverati per sospetta intossicazione alimentare

Diamante (Cosenza) – Una tragedia legata a una sospetta intossicazione alimentare ha scosso la costa tirrenica cosentina. Un uomo di 52 anni, originario di Napoli, è morto e altre nove persone sono state ricoverate, alcune in gravi condizioni, dopo aver consumato un sandwich con salsiccia e cime di rapa acquistato in un truck food a Diamante.La vittima si è sentita male durante il viaggio di ritorno verso Napoli, mentre si trovava nei pressi di Lagonegro (Potenza). I familiari hanno allertato i soccorsi, ma il 52enne è deceduto poco prima di raggiungere l’ospedale San Giovanni di Lagonegro. La salma si trova ora nell’obitorio della struttura, in attesa che l’autorità giudiziaria disponga l’autopsia.Le altre persone coinvolte sono state ricoverate in diversi ospedali calabresi e lucani. Le loro condizioni sono monitorate costantemente dai medici, che parlano di alcuni pazienti in situazione critica.L’episodio ricorda quello avvenuto a fine luglio a Cagliari, quando otto persone rimasero intossicate dopo aver consumato panini simili. Gli inquirenti stanno indagando per accertare le cause dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità nella filiera di preparazione e conservazione degli alimenti.