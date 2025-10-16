Trump parla con Putin mentre Kiev affronta blackout: sul tavolo Tomahawk e droni

Washington – Alla vigilia dell’incontro alla Casa Bianca con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente statunitenseha reso noto tramite Truth di essere in conversazione con il Presidente russo Vladimir Putin: “La conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il Presidente Putin, al termine. Grazie per l’attenzione!”, ha scritto il tycoon.

In conferenza stampa, Trump ha anticipato alcuni temi della discussione: “Parlerò della guerra con lui… Vogliono passare all’offensiva. Prenderò una decisione a riguardo”. Tra i punti principali dell’incontro con Zelensky domani ci sarà l’invio a Kiev di missili Tomahawk e la cooperazione per la produzione di droni. Il tycoon si è detto ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace tra Ucraina e Russia, con un riferimento agli sviluppi in Gaza. La Nato ha intanto approvato l’acquisto di armi per Kiev e annuncia test imminenti delle proprie capacità anti-droni.

Sul fronte ucraino, la popolazione deve fare i conti con interruzioni di corrente a livello nazionale per il secondo giorno consecutivo, a causa dei ripetuti attacchi russi alla rete elettrica in vista dell’inverno. L’operatore statale Ukrenergo ha comunicato: “A causa della difficile situazione del sistema energetico, sono state implementate interruzioni di corrente di emergenza in tutte le regioni dell’Ucraina”.

Il contesto resta quindi di forte tensione, tra negoziati diplomatici ad alto livello e crescenti pressioni sulla popolazione civile ucraina.