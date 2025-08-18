Casa Bianca, vertice Trump-Zelensky con i leader europei: attesa per i passi sulla pace in Ucraina

WASHINGTON - Alla Casa Bianca si è svolto l’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump, il leader ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader europei, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro del vertice il futuro del conflitto in Ucraina e le prospettive di un negoziato con Mosca.

Trump ha auspicato una soluzione immediata e duratura della guerra, mentre Zelensky ha ribadito la disponibilità a un incontro trilaterale con Vladimir Putin per discutere direttamente la fine delle ostilità.

Intanto sul terreno si registra un nuovo bilancio pesante dei raid russi: sette vittime a Kharkiv negli attacchi della notte scorsa, che il presidente ucraino ha definito dimostrativi e cinici.

La posizione americana si è ulteriormente chiarita con un messaggio del tycoon su Truth, in cui ha sostenuto che il conflitto potrebbe chiudersi rapidamente qualora Kiev rinunciasse all’ingresso nella Nato e alla riconquista della Crimea, annessa da Mosca nel 2014.

Il vertice di Washington rappresenta uno snodo cruciale per comprendere se l’iniziativa diplomatica potrà aprire spiragli verso un cessate il fuoco o se prevarrà la linea del sostegno militare a Kiev.