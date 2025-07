Vicenza, pulmino con sette disabili finisce nel torrente Agno: otto feriti, due gravi

Recoaro Terme (VI), 19 luglio 2025 – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi nel Vicentino, dove un pulmino che trasportava otto persone — tra cui sette disabili appartenenti a una comunità di Valdagno — è uscito di strada finendo nel torrente Agno, nei pressi di Recoaro Terme.Tutti i passeggeri sono rimasti feriti nell’impatto. Due di loro versano in gravi condizioni e sono stati elitrasportati in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Gli altri sei hanno riportato traumi di media e lieve entità e sono stati trasportati nei vicini ospedali di Santorso, Arzignano e Valdagno.Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del mezzo avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, terminando la corsa fuori carreggiata e precipitando nel letto del torrente.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Le operazioni di recupero del mezzo e di assistenza ai feriti sono durate a lungo, vista anche la complessità dell’area in cui si è verificato l’incidente.Grande apprensione nella comunità di Valdagno, dove i passeggeri del pulmino erano molto conosciuti. Le autorità locali hanno espresso vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte.