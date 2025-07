Tornano i festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Cesa di Francia

Cesa di Francia si prepara a vivere tre giorni di festa, fede e comunità con i tradizionali Festeggiamenti in onore di Sant’Anna, che si terranno nei giorni 25, 26 e 27 luglio 2025. Un appuntamento che da oltre mezzo secolo rappresenta il cuore pulsante dell’estate nel piccolo borgo montano, ai piedi del maestoso Gran Sasso d’Italia.Ma l’edizione 2025 porta con sé una ventata di novità e rinnovamento: per la prima volta, l’organizzazione dell’evento è curata dalla neonata Associazione Culturale Sant’Anna, un gruppo composto da giovani e volontari del paese che hanno scelto di unire le forze per custodire e rilanciare una delle tradizioni più sentite dalla comunità.“La nostra festa ha una storia lunga più di 50 anni – affermano i promotori – ma sentivamo il bisogno di dare nuova linfa a questa ricorrenza. L’Associazione è nata proprio con questo spirito: unire passato e futuro, fede e socialità, coinvolgendo tutte le generazioni in un progetto condiviso.”Il programma 2025 offre una proposta variegata, capace di coniugare momenti spirituali con eventi culturali e musicali, attività per famiglie, giovani e anziani.Il programma:Venerdì 25 luglioOre 19 – Santa Messa presso la Chiesa di Sant’AnnaOre 21 – Serata danzante con I Ragazzi della BalloterapiaUn mix di balli di gruppo, musica latina e allegria contagiosa per inaugurare i festeggiamenti in piazza. Una serata pensata per far ballare e sorridere tutte le età.Sabato 26 luglioOre 15 – Gara di briscola, uno degli appuntamenti più amati dalla comunità localeOre 19 – Santa MessaOre 21 – Concerto “REGINA – The Real Queen Experience”Una vera e propria esperienza musicale sulle note dei Queen, la leggendaria band britannica. Uno spettacolo coinvolgente e di qualità che conquisterà sia gli appassionati storici sia i più giovani.Domenica 27 luglioOre 8 – Santa Messa presso la Chiesa di Sant’AnnaOre 9 – Complesso Bandistico “Insula Camplum” per le vie del paeseOre 18 – Santa MessaOre 19 – Solenne Processione per le strade del borgo, accompagnata da canti e devozioneOre 21 – Lui e gli Amici del Re – Adriano Celentano Tribute con Adolfo SebastianiUn tributo spettacolare al Molleggiato più famoso d’Italia, per una serata che si preannuncia divertente e nostalgica al tempo stesso.Ore 23 – Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Di Marco GiuseppeA seguire: estrazione della lotteria con ricchi premiL’intera manifestazione si svolgerà nel cuore del paese, in un contesto paesaggistico unico, dove il profilo imponente del Corno Grande veglia sulle tradizioni e sulla vita quotidiana di chi ha scelto di restare e di chi, ogni anno, torna per riscoprire le proprie radici.I festeggiamenti in onore di Sant’Anna sono molto più di un evento religioso: sono un’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza, per celebrare l’identità di una comunità che non dimentica il passato ma guarda con fiducia al futuro.“Questa festa è casa, famiglia, memoria e speranza – sottolinea uno dei giovani volontari dell’associazione –. L’abbiamo costruita tutti insieme, pezzo dopo pezzo, e vogliamo che continui a essere un punto di riferimento per chi ama il proprio territorio e crede nel valore delle tradizioni vissute con spirito nuovo.”L’invito è aperto a tutti: famiglie, giovani, visitatori, turisti, emigranti di ritorno. Cesa di Francia vi aspetta con il suo calore, la sua accoglienza e la forza di una comunità che, ancora una volta, si ritrova sotto il segno di Sant’Anna.